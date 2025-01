Ilfattoquotidiano.it - Trump licenzia via social i primi 4 funzionari Usa: “Altri 1000 seguiranno”. E Musk resta solo alla guida del dipartimento Doge

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poche ore da presidente sono bastate a Donaldperre viaquattroUsa “non in linea con la nostra visione di rendere l’America di nuovo grande”. E al sodale Elon, l’uomo più ricco del mondo, per far fuori – questa la lettura di Politico, anche se la motivazione ufficiale come vedremo è diversa – Vivek Ramaswamy, che avrebbe dovutore insieme a lui il nuovoper l’efficienza governativa. Il patron di Tesla e X resterà quindidella struttura (esterna all’amministrazione) incaricata di tagliare l’incredibile cifra di 2mila miliardi di spese federali.Nel suo primo messaggio sul suoTruth dopo l’insediamento, il tycoon ha scritto: “Il nostro primo giornoCasa Bianca non è ancora finito! Il mio Ufficio presidenziale per il personale sta attivamente identificando e rimuovendo più di mille incaricati presidenziali della precedente amministrazione che non sono in linea con la nostra visione di rendere l’America di nuovo grande”.