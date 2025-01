Ilfogliettone.it - Trump lancia l’offensiva: il Canale di Panama al centro di un nuovo conflitto geopolitico

Nella sua prima giornata da presidente, Donaldhato un’offensiva verbale senza precedenti contro, mettendo in discussione la sovranità deldie accusando il paese di violare gli accordi storici con gli Stati Uniti. Con una dichiarazione che ha scosso i mercati globali e acceso timori di nuovi conflitti geopolitici,ha affermato: “Siamo stati trattati molto male con questo regalo insensato che non avrebbe mai dovuto essere fatto. La promessa checi aveva fatto non è stata mantenuta”. Ha sottolineato che le navi americane sono “gravemente sovrattassate” e ha puntato il dito contro l’influenza crescente della Cina sul, dichiarando: “La Cina sfrutta ildi, e noi non l’abbiamo dato alla Cina, lo abbiamo dato a. E ce lo riprenderemo”.