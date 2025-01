Ilfattoquotidiano.it - Tredicenne scappa dall’ospedale per ubriacarsi e viene violentata per strada a Palermo

Una 13enne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte fra sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio in un vicolo buio del quartiere Borgo Vecchio di. La giovane, ricoverata nel reparto di neuropsichiatria dell’ospedale Di Cristine per curare un inizio di dipendenza da alcol e droga, si era allontanata con l’aiuto di un’amica dal reparto, tornando in tarda notte in uno stato di grave alterazione. La mattina successiva la 13enne ha denunciato la violenza, facendo innescare i protocolli sanitari previsti in caso di violenze e maltrattamenti delle fasce deboli. Nel mentre, la procura die la procura per i minorenni hanno aperto un fascicolo di indagine. Oggi i magistrati stanno sentendo la vittima in ospedale alla presenza di uno psicologo, come prevedono le procedure del codice rosso.