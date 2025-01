Gqitalia.it - Tom Ford Beauty ha scelto John David Washington per abbracciare gli alberi nello spot della sua nuova fragranza

Leggi su Gqitalia.it

Tomhaper interpretare la campagna pubblicitariaBois Pacifique il volto diche ha vissuto il viaggio nella mistica regione del Big Sur, nella California settentrionale, come una sorta di ritorno.La prima e ultima volta che l'attore aveva visitato la zona, infatti, era l'estate del 2020, nel mezzo del limbo ancora confusopandemia, quando insieme a Zendaya aveva lavorato sul set di Malcolm & Marie (2021), il film di Sam Levinson. Il cast soggiornava in un resort e il consueto ronzio dei turisti nella zona era quasi inesistente.«Nel 2020 eravamo in un'altra epoca», ha dichiarato di recentedalla sua casa di Los Angeles. «È stato emozionante tornare lì per girare questa campagna».Eppure, nel nuovopubblicitario girato dal fotografoSims, il Big Sur si mostra in tutto il suo consueto splendore: aspre sequoie, montagne nebbiose, aquile in volo e onde di grano ambrate.