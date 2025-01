Sport.quotidiano.net - Soddisfatto il coach: "Avanti così. La stanchezza? Non esiste». Ivanovic: "Bello il gioco semplice. Peccato per i palloni persi all’inizio»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Più forte degli avversari, della, la Virtus vince e si prende la testa del campionato.per la vittoria ma anche per la risposta della squadraDusko"Sono contento è stata una bella vittoria, abbiamo giocato bene, in attacco e in difesa. Sottolineo però le 8 palle perse del primo tempo, per me il basket piùè senza dubbio quello". Poi sempre serafico ilmontenegrino risponde alla domanda sulle fatiche accumulate dalla squadra dopo il doppio turno di Eurolega e la sfida con Cremona. ", lanon". Tra i protagonisti della sfida Toko Shengelia top scorer bianconero con 15 punti. "Sapevamo che Cremona ha ottimi giocatori che sanno fare canestro, la partita poteva cambiare in ogni momento; da parte nostra serviva concentrazione e siamo stati solidi sia in difesa che in attacco.