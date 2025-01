Sassari accoltellata una donna per strada | è in gravissime condizioni

Leggi su Dayitalianews.com

Nella tarda mattina di oggi, 21 gennaio, una55enne è statada un uomo in, nel quartiere Monte Rosello alto, e ora versa in gravi. Secondo le informazioni trapelate finora avrebbe trovato riparo da una vicina e successivamente è stata portata dall’1-1-8 all’ospedale Santissima Annunziata diin codice rosso, come riferito dall’Ansa. Lasarebbe stata colpita da una lama molto lunga e avrebbe un rene perforato. I media locali riferiscono che laè stata operata e attualmente è inmolto serie. Un uomo 50enne, sospettato di essere il suo aggressore, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Non è chiaro se ci fosse una relazione tra i due e la dinamica esatta dell’accoltellamento deve essere ancora ricostruita. L'articolounaper: è inproviene da Dayitalianews.