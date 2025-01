Biccy.it - Sanremo 2025: due big in gara duetteranno fra loro nella serata delle cover

Al Festival dipotrebbe succedere quello che Carlo Conti sperava accadesse: due Big infra. E lo faranno, si rumoreggia, con un brano di Franco Califano.Qualche giorno fa l’agenzia di stampa AdnKronos aveva scritto che Carlo Conti era preoccupato e dispiaciuto del fatto che nessun Big avesse seriamente preso in considerazione l’ipotesi di duettare con un altro Big indurante la. “Il fallimento degli abbinamenti tra Big non creerebbe qualche problema solo a Conti, che si ritroverebbe unafiume, ma dispiacerebbe un po’ anche alle case discografiche che vedrebbero sfumare la possibilità di risparmiare sui costi di ingaggio e di trasferta degli ospiti”., Tony Effe e Noemi insiemeQualcosa però in questi giorni sembrerebbe essere cambiato dato che sempre AdnKronos, parlando della, ha svelato che due Big si sarebbero messi d’accordo per duettare fra