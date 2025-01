Salerno guida il cambiamento nella raccolta differenziata con il 7413% nel 2023

Zon.it - Salerno guida il cambiamento nella raccolta differenziata con il 74,13% nel 2023

«Un balzo in avanti che ha grande importanza:mette a segno quasi dieci punti percentuali in più diin un anno. È una delle città italiane che, nel, registra i miglioramenti più significativi nel campo della gestione dei rifiuti urbani». Così Fabio Costarella, vicedirettore generale CONAI, commenta il traguardo raggiunto dalla città campana, che tra il 2022 e ilha incrementato la propria percentuale didal 64,8% al 74,13%.Questo risultato collocaal vertice tra i capoluoghi di provincia della Campania, una regione in cui laè cresciuta di un solo punto percentuale nell’ultimo anno. «Pochi capoluoghi del Mezzogiorno raggiungono o superano risultati simili», aggiunge Costarella. «si avvicina a risultati come quello di Cagliari, per fare solo un esempio.