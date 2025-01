Rincari carburanti | benzina a 1823€ l e gasolio a 1726€ l Codacons chiede intervento governo

Quotidiano.net - Rincari carburanti: benzina a 1,823€/l e gasolio a 1,726€/l, Codacons chiede intervento governo

Ancoraper ialla pompa, con il prezzo medio dellache, secondo i dati diffusi oggi dal Mase, si è attestato nell'ultima settimana in Italia a 1,823 euro al litro, mentre ilè salito a 1,726 euro/litro. Lo scrive ilche sta monitorando l'andamento dei listini deie le ripercussioni a carico degli automobilisti. Rispetto all'ultima settimana di dicembre laè rincarata del 3,8%, mentre ilè salito del 4,2%. - analizza il- Questo significa che in pochi giorni la spesa per un pieno di verde è aumentata di circa 3,4 euro, mentre per un pieno di diesel si spendono 3,5 euro in più. Se si considera una media di due pieni al mese, l'aggravio per un automobilista raggiunge ai listini attuali +81 euro annui per una vettura a, +84 euro per un'auto diesel.