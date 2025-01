Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, naufragio in via Melato

Esordio col piede sbagliato per la(0) nel campionato di Serie C. La formazione granata cade 9-5 in viacontro la Persicetana (3) al termine di una gara tutta in salita: dopo il 2-0 in avvio dei bolognesi è Borrelli ad accorciare le distanze a fine primo quarto, ma nel proseguo gli ospiti allungano nuovamente e vanno all’intervallo lungo sotto di 4 lunghezze; nella ripresa laprova nuovamente ad accorciare, trascinata da Roldan: il numero 4 della formazione di Franceschetti segna un poker, ma la Persicetana resiste e porta in casa l’intera posta in palio. "E’ stata una gara molto difficile, sapevamo non sarebbe stato facile ma abbiamo offerto una prestazione al di sotto delle nostre possibilità" spiega l’atleta Matteo Lepore. "L’emblema è il rigore sbagliato dai nostri avversari sullo 0-0, dove sulla ribattuta sono stati loro a recuperare la sfera.