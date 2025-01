Thesocialpost.it - Porta una pistola a scuola e spara un colpo: 13enne l’aveva comprata su internet

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di paura in unadi Tor Sapienza, a Roma, dove un ragazzino di 13 anni hato unaa salve in classe e ha esploso undurante la ricreazione. L’episodio è avvenuto lunedì 20 gennaio in un istituto comprensivo di via Collatina.Leggi anche: Studente accoltella e uccide 2 persone in unadi Bratislava: è in fugaIl gesto del ragazzino e l’intervento dei carabinieriSecondo le prime ricostruzioni, il giovane frequentante la terza media avrebbe mostrato l’arma ai compagni di classe per impressionarli. Per rendere il gesto ancora più eclatante, hato un, spaventando sia gli studenti presenti che i residenti della zona, allertati dal forte rumore. Il, capendo che erano stati chiamati i carabinieri, ha cercato di disfarsi dellagettandola dalla finestra.