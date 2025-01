Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium perderanno 8 giochi a Febbraio 2025

Sony ha annunciato che il catalogo divedrà la rimozione di ottoil prossimo mese. Questi titoli, disponibili fino al 18, includono alcune gemme JRPG della celebre serie Tales of, insieme ad altriapprezzati dagli utenti.La notizia arriva dalla sezione “Ultima occasione per giocare” delStore giapponese, ma è probabile che la stessa lista si applichi anche ad altri mercati, Italia inclusa.Ecco l’elenco completo deiin uscita dal PS(grazie a Reddit):The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)Tales of Arise (PS4 e PS5)Tales of Zestiria (PS4)Tales of Symphonia Remastered (PS4,)Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4,)Outriders (PS4 e PS5)Scarlet Nexus (PS4 e PS5)Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4,)Gli abbonati hanno quindi circa un mese per dedicarsi a questiprima della loro rimozione dal servizio.