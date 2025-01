Notizie.com - L’Intelligenza Artificiale spazzerà via i cantanti? Lidia Schillaci: “C’è un motivo per cui non ci riuscirà”

Leggi su Notizie.com

può fare tutto oggi, sostituire vari mestieri tra cui anche quello dei musicisti. Le canzoni nascono in rete, ma sarà lo stesso?sostituirà i? (Notizie.com)Difficile dire se ci potranno essere delle novità in tal senso, anche se al momento la strada sembra ben delineata verso l’AI. Oggi possiamo realizzare una canzone inserendo appena due righe di descrizione su alcuni siti,elabora tutto e nel giro di pochi minuti ci realizza un brano con tanto di armonia e voce che canta in totale libertà.Uno strumento che per alcuni affiancherà l’autotune nella distruzione totale della creazione di un brano nella maniera tradizionale. Per altri invece potrebbe essere più semplicemente un qualcosa da sostegno agli artisti per stuzzicare le loro fantasia e creatività.