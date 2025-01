Panorama.it - La linea dura di Trump: lo strappo con l'Onu, l'Oms e l'Accordo di Parigi per frenare la Cina

Donaldtira dritto con lanei confronti dell’Onu e della. Appena insediato, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo, in cui si avvia il processo per far sì che gli Stati Uniti lascino l’Organizzazione mondiale della sanità. In particolare, tra le motivazioni della sua mossa, ha citato “la cattiva gestione da parte dell'organizzazione della pandemia di Covid-19 scoppiata a Wuhan, in, e di altre crisi sanitarie globali, la sua incapacità di adottare riforme urgenti e la sua incapacità di dimostrare indipendenza dall'inappropriata influenza politica degli Stati membri dell'Oms”. Si tratta di una decisione tutt’altro che inattesa. Già nel 2020,aveva avviato il processo per abbandonare l’agenzia specializzata dell’Onu, denunciando la sua eccessiva vinza politica al Dragone: un processo che, una volta entrato in carica, Joe Biden aveva poi interrotto.