KievCrosetto | non è soluzione semplice

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.41 "Riteniamo necessario continuare a fornire sostegno all'Ucraina al fine di creare le condizioni per un cessate il fuoco e aprire un confronto diplomatico necessario per raggiungere una pace giusta e duratura". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula del Senato. "Non emerge all'orizzonte unao immediata", afferma Crosetto per il quale senza gli aiuti "non ci sarebbe più l'Ucraina e avremmo raggiunto la pace dei cimiteri" e nessuno "si sente in guerra con la Russia".