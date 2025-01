Gqitalia.it - In una Milano Fashion Week deserta, il menswear ha ritrovato la sua forma migliore

Cosa hanno in comune un collega incontrato su un treno, un tassista e mio padre? Tutti, nelle ultime settimane, mi hanno detto «eh insomma, questa» con lo stesso tono dubbioso. Nonostante la frase piuttosto criptica, per capirne il significato basta dare un’occhiata al calendario dellada poco conclusa. Ormai lo sapete, ma è giusto ripeterlo per i meno attenti: dopo che Gucci, Fendi e diversi altri brand hanno scelto di sfilare nella settimana della moda femminile per i motivi più disparati (collezioni co-ed, anniversari e qualcos'altro che probabilmente mi sfugge), il calendario delsi è assottigliato a tal punto che le presentazioni hanno preso il sopravvento. Avete presente quelle scene post-apocalittiche in cui “la natura si riprende il suo posto” e delle piante rampicanti avvolgono i grattacieli di New York? Ecco, la sensazione era più o meno quella.