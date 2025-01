Game-experience.it - GTA 6, la data del trailer 2 è stata scoperta dai fan grazie ad un’immagine ufficiale?

La community di Grand Theft Auto è nuovamente in fermento: i fan credono infatti di aver scoperto un indizio sulladel2 di GTA 6 inpubblicata da Rockstar Games. L’artwork, dedicato a GTA Online e GTA+, presenta nello specifico un grande numero “2” accompagnato da altri numeri che, sommati, portano alladel 30 gennaio 2025.Questa nuova teoria della community si basa su precedenti schemi utilizzati dal celeberrimo team di sviluppo americano per l’annuncio di grandi titoli, alimentando in questo modo il chiacchiericcio online legato ai propri franchise di maggior successo.Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, l’immaginecondivisa da Rockstar Games mostra un grande “2” in un rettangolo, accompagnato da altri numeri. Per i fan, il “2” rappresenta il2 di GTA 6, mentre la somma degli altri numeri suggerisce il 30 gennaio 2025.