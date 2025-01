Isaechia.it - Grande Fratello, “potresti mai innamorarti di Zeudi?”: la risposta di Helena Prestes spiazza

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(QUI per leggere il resoconto), durante la quale i concorrenti e il pubblico hanno assistito ad un colpo di scena inaspettato.Per alimentare le dinamiche in Casa e risollevare gli ascolti in crisi, infatti, ilha deciso di dare ai concorrenti eliminati una seconda possibilità e far rientrare in gioco ben sei di loro.Ad ottenere questapossibilità sono stati Iago Garcia,, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.I sei ripescati sono quindi stati portati temporaneamente in tugurio, in attesa della puntata di giovedì, durante la quale Alfonso Signorini svelerà loro e agli altri concorrenti regolarmente in gioco i quattro che faranno ufficialmente ritorno in Casa come concorrenti.