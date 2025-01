Tvzap.it - “Grande Fratello”, la clamorosa indiscrezione sui nuovi concorrenti: “Perché sta succedendo”

News tv. "",sui: cosa sta. Nel corso della puntata di ieri sera, 20 Gennaio 2025, delil pubblico da casa ha deciso di far tornare in gioco diversiche erano stati eliminati nel corso delle dirette da settembre fino a gennaio. Perchè questa scelta di ripopolare la casa visto che la data della fine delè sempre più vicina? In queste ore sta circolando un'molto interessante. "",sui: cosa staNel corso della puntata di ieri sera, 20 Gennaio 2025, Alfonso Signorini ha fatto sapere sia ai gieffini che al pubblico di Canale 5 che l'attuale edizione del"durerà ancora molto" .