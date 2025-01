Quifinanza.it - Generali sigla joint venture con Natixis: le prospettive

Dopo indiscrezioni che si susseguivano da quasi un mese, e nonostante le preoccupazioni di due soci di peso come Caltagirone e Delfin, il colosso assicurativo italianoe il gruppo francese BPCE hanno firmato un memorandum of understanding (MoU) non vincolante per la creazione di unanell’asset management con l’obiettivo di creare il primo operatore in Europa per ricavi.La nuova società, che avrà asset e attività per un valore complessivo di 9,5 miliardi di euro, sarà controllata con il 50% ciascuno dae BPCE e avrà “equilibrati diritti di governance e controllo”, hanno affermato le due società in una nota.L’operazione dà vita a uno dei maggiori campioni globali con 1.900 miliardi di euro di asset in gestione, al nono posto a livello mondiale per AUM e leader nell’asset management in Europa con 4,1 miliardi di euro di ricavi.