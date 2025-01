Iodonna.it - Che cosa vuol dire essere Fruttariani? Che cosa mangiano e quali sono i benefici

Gandhi lo è stato per circa 5 anni e anche Steve Jobs, a suo tempo, si avvicinò a questo tipo di regime alimentare: il fruttarismo, o più semplicemente icoloro che si nutrono principalmente di frutta e di tutte quelle verdure che provengono da piante, come i pomodori, oltre che di semi. Scelta sicuramente molto radicale, un cambiamento di alimentazione così drastico non dev’preso alla leggera e soprattutto dev’sempre seguito da una persona esperta. Dieta detox di una settimana: 5 strategie su cui puntare X Leggi anche › Dieta chetogenica: come funziona, chi può seguirla, pro e contro, chiRegola fondamentale di chi decide di diventare fruttariano è l’eliminazione non solo di tutte le fonti animali, carne, pesce e latticini, ma anche di legumi, semi non considerati frutti e ortaggi come verdura a foglia, a bulbo o i tuberi: «Ovviamente, nonammessi nella dieta fruttariana i cibi processati e lavorati, favorendo cibi il più naturali possibile» spiega la dottoressa Maria Giovanna Foschini, nutrizionista di MioDottore.