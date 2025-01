Ilrestodelcarlino.it - Cencetti (Pd): "Baldelli e la Regione ci devono spiegare le strategie per aiutare il nostro entroterra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stanno suscitando non poche reazioni le affermazioni dell’assessore regionale Francescofatte in un convegno a Cerreto di Cagli, sul tema del turismo. Il Pd interviene tramite il segretario di zona, Daniele: "Ma quali finanziamenti a pioggia? La memoria corta in politica è pericolosa. Il turismo equestre, come trekking e bike, sono stati sempre oggetto di attenzioni anche in passato, anche in tempi in cui non si avevano grandi risorse. Penso al cavallo del Catria, alla ciclovia delle aree interne, agli investimenti per la montagna. Di quali soldi a pioggia si parla?dovrebbe invece dare spiegazioni sulla strategia nazionale per le aree interne “Appennino basso Pesarese e Anconetano“, nata proprio per azzerare o almeno accorciare le diseguaglianze tra territori, snobbata dallaed alla quale l’assessore non ha mai creduto".