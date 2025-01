Thesocialpost.it - Caso Basciano-Codegoni: l’imprenditore in tribunale per il riesame sulla revoca dell’arresto

Alessandrosi è presentato oggi ina Milano per l’udienza davanti al. La Procura ha chiesto nuovamente una misura cautelare nei suoi confronti. Il deejay, ex compagno di Sophie, aveva affrontato un’accusa di stalking e minacce che aveva portato inizialmente alla sua detenzione. La gip Anna Magelli, però, avevato la misura cautelare meno di 48 ore dopo, disponendo la scarcerazione senza ulteriori restrizioni.Leggi anche: Alessandroe l’allarme per Sophie, la richiesta della procura di Milano: “Deve essere arrestatoLe accuse di SophieSophieaveva denunciatoper una lunga serie di comportamenti persecutori e minacce. La modella aveva raccontato agli inquirenti un clima di paura durato oltre un anno e mezzo, aggravato da insulti e atteggiamenti minatori.