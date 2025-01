Lanotiziagiornale.it - Carceri italiane, otto morti in venti giorni: la scia di sangue del nuovo anno

Il 2025 si apre con un macabro bilancio:suicidi tra le persone detenute in Italia in soli. Questa mattina, nella Casa Circondariale di Uta, a Cagliari, una persona detenuta di origine straniera si è tolto la vita, impiccandosi nella sua cella. Un gesto estremo che, nonostante i tentativi disperati di soccorso da parte della Polizia penitenziaria e dei sanitari, non ha lato scampo.Un gennaio nero per leÈ il secondo suicidio nello stesso carcere dall’inizio dell’e, come slinea Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, rappresenta l’ennesimo tassello di una “vera e propria carneficina” che coinvolge anche chi nellelavora: un operatore della Casa Circondariale di Paola, in Calabria, è tra le vittime di un sistema allo stremo.