Calcio amatoriale e violenza rissa in campo e sugli spalti | due giocatori all’ospedale

Ponsacco, 21 gennaio 2025 – Lanelsi scatena a ogni latitudine. Purtroppo. In ogni campionato, anche in quelli dove chi gioca dovrebbe farlo per puro divertimento. Come gli amatori e la Terza categoria. Invece dietro al pallone, spesso, corrono non solo gambe e muscoli ma anche problemi non sfogati e risolti, atteggiamenti violenti, impulsi repressi. Alsportivo delle Melorie, frazione del Comune di Ponsacco in provincia di Pisa, una lite divampata indopo l’espulsione di un giocatore della squadra di casa è degenerata in unache ha coinvolto anche alcuni sostenitori. La partita del girone B di Terza categoria della provincia di Pisa tra Atletico Melorie e Città di Montopoli era agli sgoccioli quando un giocatore della squadra di casa, appena espulso, si è scagliato prima contro un avversario colpendolo al costato e poi contro un altro avversario, che però in quel momento non era né inné in panchina, ma fuori, tra le due recinzioni del terreno di gioco.