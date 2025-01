Ilgiorno.it - Brundibár al Teatro sociale per la Giornata della Memoria

L’idea di solidarietà, il fatto che l’unione faccia la forza, la certezza – da custodirsi soprattutto nei momenti più oscuri – che per quanto possa essere difficile un determinato cammino, alla fine le forze del bene prevalgono sempre su quelle del male. Originariamente rappresentata dai piccoli del Campo di Concentramento di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata,è un’opera per bambini e ragazzi del compositore ceco ebreo Hans Krása su libretto di Adolf Hoffmeister che trasmette dei valori universali che prescindono dall’epoca e dalle circostanze storiche in cui ha visto la luce. E sarà propriol’opera che il CID, Circolo musicale di Sondrio, proporrà in collaborazione con il Comune capoluogo in occasione del Giorno2025, lunedì 27 gennaio alle 20.