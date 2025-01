Ilfattoquotidiano.it - “Blake Lively sapeva che mio marito Hugh Jackman mi tradiva ma me l’ha tenuto nascosto”: la ex moglie dell’attore Deborra-Lee Furnes furiosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’exdiverso l’ormai sua ex amica. E non si tratta certo di posizioni morali attorno alla denuncia di (presunte) molestie di Justin Baldoni alla, bensì di ira funesta per aver coperto le corna regalategli dal celebre. Secondo Woman’s Day, infatti,-Lees sarebbe “” con lae ilRyan Reynolds in quanto, secondo la donna, avrebberoall’oscuro las della nuova relazione dicon l’attrice Sutton Foster.La 69enne attrice e produttrice australiana è stata sposata conper 27 anni fino a quando è arrivata, nel settembre 2023, una inattesa separazione. È a quel punto che i tabloid cominciano ad indagare nella vita privata di. Fino a quando quindici giorni fa ecco l’interprete di Wolverine scovato in foto mano nella mano con l’attrice americana Sutton Foster tra le strade serali di Santa Monica in California.