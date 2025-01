Australian Open | Bolelli e Vavassori in semifinale ko Borges Cabral

Leggi su Sportface.it

Simonee Andreavolano inagli2025. Il duo azzurro ha battuto senza particolari difficoltà i portoghesi Nunoe Francisco, coppia non particolarmente rodata e reduce da due vittorie sofferte al terzo set con Griekspoor/van De Zandschulp e Balaji/Reyes-Varela. 6-4 7-6(4) il punteggio a favore delle teste di serie numero 3 del tabellone, in un’ora e quaranta minuti di gioco. La coppia finalista lo scorso anno (sconfitta da Bopanna/Ebden) è ad un passo dal replicare il risultato del 2024. Per un posto in finale sarà sfida con Andre Goransson e Sem Verbeek, che hanno messo in scesa l’upset del torneo eliminando le teste di serie numero 1 Marcelo Arevalo e Mate Pavic (6-4 4-6 6-3). Dall’altra parte del tabellone i favoriti per accedere insono i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz e i finlandesi Harri Heliovaara ed Henry Patten, rispettivamente avanti nel pronostico con Cash/Glasspool e Nys/Roger-Vasselin.