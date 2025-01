Antonio Razzi costretto a guardare Trump da Roma | Ero stato invitato ma sono stato truffato

Leggi su Open.online

aveva promesso che sarebbe andato alla cerimonia di insediamento di Donaldma alla fine è rimasto a. Interviieri a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, il politico ha spiegato di essere. «contattato dall’associazione di italoamericani “Noi con” per raggiungerli in America e assistere all’insediamento di Donald», ha spiegato. L’ex senatore di Italia dei Valori eletto all’estero e poi transitato con Silvio Berlusconi non ha voluto rivelare l’identità del presidente dell’associazione. Si è limitato a rivelare che «mi hanno detto che dovevo esserci perchémolto amato negli States». L’hotel dinon prenotato per l’insediamento diha affermato di avere numerose amicizie nei luoghi chiave della nuova amministrazione statunitense: «A Mar-a-Lago conosco, a Washington ho amici,in contatto con imprenditori italoamericani in Florida».