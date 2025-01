Tutto.tv - Alfonso contro Mariavittoria dopo il GF, lei scoppia in lacrime: che è successo

Leggi su Tutto.tv

la puntata di ieri del Grande Fratello, che è stata piuttosto movimentata,Minghetti eD’Apice hanno avuto uno sparticolarmente acceso. I due sono rimasti male di alcuni comportamenti reciproci che hanno assunto l’una verso l’altra, al punto da arrivare a formularsi accuse molto pesanti. Lo straal GFD’Apice ha voluto chiarire alcune cose conMinghetti al Grande Fratello, con cui un tempo sembrava essere nata una certa affinità. Il concorrente ha dichiarato di essere rimasto molto male di scoprire che la giovane si sia confidata con Tommaso Franchi e avesse parlato male di lui. In particolar modo,non ha digerito il fatto che Tommaso abbia detto di non volere lezioni d’amore da lui, come a screditare il suo modo di vivere le relazioni.