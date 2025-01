Oasport.it - Alexander Zverev è il primo semifinalista agli Australian Open. Battuto Tommy Paul con qualche brivido

è ildegli2025. Il numero due del mondo ha sconfitto in quattro set l’americanoin quattro set con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 6-1 dopo poco più di tre ore e mezza di gioco. Non è stata sicuramente la miglior versione del tedesco a Melbourne, anche perchè i rimpianti disono veramente tantissimi, visto che per due volte l’americano si è trovato a servire per vincere il set sia nelsia nel secondo parziale.I numeri della partita vedono unchiudere con 9 ace rispetto ai 7 di, con l’americano che ha ottenuto anche molti più vincenti dell’avversario (44 contro 27). Lo statunitense paga sicuramente i 56 errori non forzati rispetto ai 36 del tedesco, che ha ottenuto qualcosa in più con la prima di servizio, vincendo il 72% dei punti con questo colpo rispetto al 67% dell’avversario.