A.N.DE.S.: Evento su Sicurezza e Accessibilità negli Impianti Sportivi il 4 e 5 Febbraio al Park Hotel Mancini di Roma

L’Associazione Nazionale Delegati alla(A.N.DE.S.) organizza unimperdibile di due giorni, in programma il 4 e 52025 presso ildi. Il focus dell’iniziativa sarà uno dei temi più rilevanti nel panorama sportivo contemporaneo: il ruolo dei tifosi nei grandi eventi e le migliori strategie per garantire strutture sempre più sicure e accessibili.Titolo dell’Tifosi protagonisti dei grandi eventi: le best practice per ottimizzareProgramma della prima giornata – 42025Ore 10:30: Apertura con i saluti del Presidente A.N.DE.S., Ferruccio Taroni.Moderazione a cura di Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport.Relatori di rilievo:Roberto Massucci, Questore diMichele Uva, Direttore per la sostenibilità sociale e ambientale UEFAGiovanni Spitaleri, esperto UEFA/Figc in organizzazione eeventiFrancesco Gianello, Head of Stadium and Facilities Juventus e Presidente ESSMANicola Ferrigni, professore associato del Dipartimento DIKE, Università della TusciaPrefetto Francesco Tagliente, co-fondatore dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportiveTalk pomeridiano – Ore 15:00Titolo: Europei 2032 – Tra l’opportunità da cogliere e la sfida da vincereApprofondimento su strategie e prospettive per questa importante competizione internazionale.