Liberoquotidiano.it - 400mila euro per la trasferta a Miami: Pd, lo scandalo dei fedelissimi di Emiliano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tre giorni asono costati alla Regione Puglia. Tutto per finanziare lo stand espositivo della Natuzzi, alla fiera del design. Con la presenza di tre dirigentidi Michele: l'assessore allo sviluppo Alessandro Delli Noci, il direttore dell'agenzia Pugliapromozione Luca Scandale, e il responsabile della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi. La delegazione è volata in Florida dal 4 al 6 dicembre, a spese dei pugliesi, per veicolare i prodotti dell'artigianato locale alla fiera Art BaselBeach. A partecipare alla fiera è l'azienda di salotti Natuzzi. Quest'anno la partecipazione è stata sponsorizzata dalla Regione, attraverso un progetto studiato per promuovere il brand Puglia (non è chiaro se è Natuzzi a promuovere la Puglia, o viceversa). Nella missione era previsto l'acquisto da parte della Regione dello spazio in fiera allo store Natuzzi con un contributo spesa di 140milapiù 30 per l'area nuda, a cui però si sono aggiunti 50milaall'artista Agostino Iacurci (con affidamento diretto) per un murales esterno raffigurante un ramo d'ulivo.