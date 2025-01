Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Il Buonconvento prosegue nella marcia, il ’Trenino’ segue a ruota

Giornata all’insegna dell’equilibrio: nessun pari, ma ben sette partite su otto si sono risolte con vittorie di misura! Illa suain vetta al girone senese diregolando in casa il Geggiano con un vivace 3-2. Per i bianconeri hanno segnato Donatelli, Meconcelli su rigore e Borgogni, gli ospiti sono andati in rete con una doppietta di Nuti. Alle spalle delresiste a due punti di distanza il Montepulciano Stazione (foto il mister Matteo Romai), vittorioso 1-0 in casa su un rinforzato Rapolano. Ha segnato Casini, neo acquisto del. Il Monticchiello invece si allontana dalla vetta: dopo due pareggi, la compagine bianconera cede per 2-1 a Chiusdino ed è ora staccato di nove punti dalla capolista. Decisiva la doppietta di Vichi, mentre non basta agli ospiti il rigore realizzato da Tahiri.