Sport.quotidiano.net - Seravezza, pari in rimonta. Ancora a segno Benedetti

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 ostia mare lido 1: Lagomarsini, Coly (24’ st Sforzi), Mosti (5’ st Lepri), Paolieri (5’ st Stabile), Greco,, Bellini (30’ st Bartolini), Menghi, Bocci (24’ st Raineri), Sanzone, Sava. All. Brando. OSTIA MARE LIDO: Morlupo, Peres, Pinna, Kouko, Rasi, Vagnoni, De Crescenzo (37’ st Lazzeri), Morano (21’ st Proietti), Mbaye (17’ st Frosali), Pontillo, Mercuri (26’ st Sacko). All. Minincleri. Arbitro: Mansour Faye di Brescia (assistenti di linea Kevin Turra di Milano e Nicolas Prestini di Pavia). Reti: 26’ pt aut. Paolieri (O); 33’ st rig.(S). Note: spettatori 300 circa fra cui Daniele De Rossi; ammoniti Mbaye (O), Bocci (S), Pontillo (O), Coly (S), Peres (O), Pinna (O), Bellini (S), Raineri (S) e l’allenatore Lucio Brando (S). POZZI DI– Pareggio 1-1 per ilche allunga la sua striscia utile a 5 partite (con 9 punti fatti) anche se torna a prender gol dopo 376 minuti dall’ultima volta.