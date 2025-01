Ilrestodelcarlino.it - Sella Cento, che sorpresa: Verona al tappeto . Graziani rivelazione, secondo colpo di fila

83Tezenis76: Devoe 8, Benvenuti 8, Davis 23, Nobile 15, Berdini 8, Alessandrini 2,12, Tanfoglio 7, Ramponi, Moretti. All. Di Paolantonio. TEZENIS: Copeland 13, Cannon 16, Udom 10, Penna 11, Esposito 8, Palumbo 9, Faggian, Gazzotti, Bartoli 9, Airhienbuwa. All. Ramagli. Arbitri: Nuara, Enrico Bartoli e Roca Note: parziali 21-24; 41-44; 60-57 Aiall’ora. La Benedetto vince ancora, lo fa in casa battendo, una delle big, e si rimette prepotentemente in corsa per la salvezza diretta. Serata perfetta alla Baltur Arena, che torna finalmente a sorridere assieme al gruppo di Di Paolantonio: Davis in testa, con 23 punti, e poi tutti gli altri, compreso, l’uomo della svolta fin qui. Copeland apre, Nobile e Benvenuti, su rimbalzo in attacco, rispondono (4-2), in un inizio tutto a rilento.