Sciopero del 21 gennaio treni e bus fermi in 3 regioni | gli orari e le fasce di garanzia

in treitaliane il 212025: si fermano diverse aziende del settore del trasporto pubblico locale e ferroviario. I lavoratori di Puglia, Piemonte e Trentino-Alto Adige incrociano le braccia per rivendicare migliori condizioni contrattuali, maggiore sicurezza sul posto di lavoro e il rispetto degli accordi sindacali.Non si tratta dell’unica giornata difficile per i pendolari italiani, visto un calendario degli scioperi diparticolarmente ricco, con stop dei trasporti in altri territori anche il giorno successivo.e busin PugliaLa Puglia è la regione maggiormente coinvolta nelle mobilitazioni, con numerose aziende che aderiscono agli scioperi indetti dai sindacati. Potrebbero verificarsi disagi anche nellelimitrofe.Province di Bari, Tranto e LecceI dipendenti delle Ferrovie Sud Est si fermano per 4 ore, dalle 15:40 alle 19:39.