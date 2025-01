Biccy.it - Robbie Williams su Christina Aguilera: “Ha finto di non conoscermi”

Leggi su Biccy.it

Mariah Carey ha fatto la storia con il suo ‘I don’t know her‘ (riferito a Jennifer Lopez) e adesso sappiamo che ancheha fatto più o meno la stessa cosa con un altro collega.qualche giorno fa è stato ospite al Watch What Happens Live di Andy Cohen ed ha rivelato che Xtina in un locale hadi non conoscerlo.“Se è vero che mi ha ignorato intenzionalmente a una festa? Sì è successo. Ero in un club e sono andato a salutarla perché è fantastica ed è un talento incredibile, e sono andato da lei e ho detto: ‘Ehi, come va,, tutto bene? Come stai?’. E lei mi ha guardato stranita e io ho detto: ‘Sono’ e lei ha detto: ‘chi?’. E me ne sono andato con la coda tra le gambe. Ma in sua difesa, penso che sia stato a causa di qualcosa che ho detto in passato.