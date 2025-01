Sport.quotidiano.net - Premier League, il Liverpool vince nel segno di Nuñez e torna a +6 sull'Arsenal

Roma, 19 gennaio 2025 – Dopo due pareggi di fila, ilria +6grazie a Darwin, che segna una doppietta nei minuti di recupero della sfida contro il Brentford e rimette in marcia ilverso la vittoria del titolo. I gunners inciampano in casa contro l'Aston Villa, che recupera da un passivo di 2-0 e porta a casa un punto, favorendo anche il Nottingham Forest, che riaggancia la squadra di Arteta in seconda posizione. I Tricky Trees faticano più del previsto al City Ground contro il Southampton, ma conquistano tre punti importanti che gli permettono sia di raggiungere l'nel secondo gradino più alto del podio, che mantenere la distanza di sicurezza con il quarto posto, ora occupato da Newcastle e Manchester City. Se i bianconeri cadono clamorosamente tra le mura amiche contro il Bournemouth, i citizens annientano l'Ipswich Town in trasferta, ritrovando la vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Brentford.