Ilrestodelcarlino.it - Più stranieri comprano casa nel Piceno. “Molti grazie allo smart working”

Ascoli, 20 gennaio 2025 – Si chiama ‘Monitora’, il primo borsino immobiliare per le province di Fermo e Macerata elaborato dalla Fiaip (la Federazione italiana agenti professionali immobiliari più grande d’Italia). Uno strumento valido per gli agenti immobiliari (associati Fiaip e non), pensato a tutela del consumatore finale. L’occasione è utile per una panoramica sul mercato immobiliare tra fermano, ascolano e maceratese sul quale, stando alla Fiaip interprovinciale, vanno fatti dei distinguo: il mercato locale è un po’ in calo influenzato dalla situazione economica, mentre regge quello internazionale. Gli acquisti di immobili segnano il passo quando si parla di chi vive e lavora qui. Esemplare la situazione coppie di operai che si preparavano ad acquistare unama, con lo spauracchio del licenziamento, hanno messo in stand-by le trattative perché ‘se perdiamo il lavoro poi come si fa a pagare il mutuo?’.