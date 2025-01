Quotidiano.net - Papa Francesco sbarca su TikTok e in Tv critica Trump: “Vuole espellere i clandestini? Una disgrazia”

Roma, 19 gennaio 2025 – “Il braccio sta bene, si muove meglio”, esordisce, ospite di Che tempo che fa e torna su temi già toccati in mattinata all’Angelus con un filo di voce: “Ringrazio i mediatori della tregua a Gaza. Ora si lavori per la soluzione dei due popoli e dei due stati”. This handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Francis leading the Angelus prayer, traditional Sunday's prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square, in Vatican City, 19 January 2025. ANSA/ VATICAN MEDIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ A Fabio Fazio che lo intervista per 40 minuti, aggiunge: “La possibilità di arrivare ai due popoli, due stati, c’è e credo anche sia l’unica soluzione” ma quello che potrebbe venire a mancare, avverte, è “la disponibilità di alcuni”, per questo “dobbiamo convincerli con la retorica mite”, si deve capire che “la pace è superiore alla guerra, sempre, per fare la pace tante volte si perde qualcosa ma si guadagna di più”.