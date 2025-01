Formiche.net - Pace e ricostruzione. Il ruolo dell’Italia dopo il cessate il fuoco a Gaza

Antonio Tajani è il primo ministro degli esteri a recarsi in Israelel’entrata in vigore delil. Lo certifica, ricevendolo a Gerusalemme, il pari grado israeliano Gideon Sa’ar, nella giornata in cui il titolare della Farnesina ha effettuato una visita ufficiale in Israele e Cisgiordania, incontrando anche il premier e ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese Mohammad Mustafa e il presidente israeliano, Isaac Herzog. Gli obiettivi di RomaDue gli obiettivi del governo italiano: in primis caldeggiare un processo politico in cui Israele riconosca la Palestina e la Palestina riconosca Israele, in secondo luogo promuovere la cooperazione bilaterale, coinvolgendo imprese italiane in loco. Queste le tracce su cui si è mosso il ragionamento di Tajani ai suoi interlocutori, nella consapevolezza che l’Italia ha tutte le carte in regole per recitare unda protagonista.