Oroscopo Febbraio | Capricorno

Leggi su .com

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio, la stagione del tuo compleanno non è stata all’altezza delle tue aspettative. Invece della consueta determinazione, hai probabilmente avvertito una certa stanchezza, rendendo faticosi anche i compiti più banali. Con Venere in Ariete da inizio, sentirai il bisogno di ritirarti in uno spazio più intimo, dedicando maggiore attenzione alla tua casa e ai tuoi legami familiari. Da metà mese, grazie a Mercurio, la tua mente si aprirà a una nuova creatività e sensibilità. Questo cambio di prospettiva ti permetterà di affrontare conflitti e conversazioni difficili con empatia e comprensione reciproca, lasciando da parte il tuo solito sarcasmo tagliente. Marte in opposizione continua a farti sentire affaticato e demotivato. Rifugiati nel comfort sofisticato con capi pensati per il relax domestico, da completare con un paio di pantofole di design per un tocco di lusso.