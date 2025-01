Zonawrestling.net - Oba Femi: “Gunther sta spaccando in WWE. Spero che un giorno avremo l’opportunità di affrontarci”

Obaè certamente al culmine della sua carriera, dopo un 2024 emozionante e ricco di successi, il nigeriano ha iniziato il 2025 alla grande, sconfiggendo a New Year’s Evil Trick Williams e Eddy Thorpe, conquistando di conseguenza il titolo di nuovo NXT Champion. Recentemente, in un’intervista rilasciata al Masked Man Show, ha elogiato l’attuale WWE World Heavyweight Champion ,, per il suo approccio al wrestling e il suo stile di lotta, esprimendo infine il desiderio di affrontarlo in futuro:“Adoro il suo stile e amo la sua mentalità riguardo a ciò che facciamo. Non lo vede come intrattenimento o wrestling professionale, lo vede come uno sport, e rispetto molto questo. Non ho mai scambiato parole con, mache unci sia l’occasione giusta per farlo.