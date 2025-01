Game-experience.it - Nintendo Switch 2, i Joy-Con avranno gli stick analogici con Hall Effect? Torna alla ribalta il rumor

Unsempre più credibile suggerisce che2 adotteràcon tecnologiaper i suoi Joy-Con. Questa innovazione potrebbe finalmente risolvere il fastidioso problema del drifting, una criticità che ha afflitto i controller della prima, causando movimenti involontari nei giochi e numerose lamentele da parte degli utenti.Ricordiamo che la tecnologiautilizza sensori magnetici per rilevare i movimenti degli, eliminando il contatto fisico tra le componenti meccaniche. Questo riduce drasticamente l’usura nel tempo, prevenendo il deterioramento che porta al drifting. Questa soluzione è già utilizzata da alcuni produttori di controller di terze parti, ma sarebbe la prima volta che viene implementata in una console.Come ripotato su Reddit, ilproviene dal leaker NextHandheld, che aveva già anticipato dettagli precisi sui Joy-Con di2, come le dimensioni maggiori e l’aggiunta di un anello colorato attorno agli(azzurro o rosa).