Museo Condominiale di Tor Marancia a Roma | l’arte che trasforma il quartiere

Leggi su Funweek.it

Ildi Torè una delle opere di maggiore rilevanza per quanto riguardacontemporanea. Esso è nato con l’obiettivo dire e rivitalizzare un. Sito nella zona diSud, attraverso tale lavoro si è riusciti a portarepubblica direttamente nelle strade, creando un “a cielo aperto”.: cosa bisogna sapereIldi Torè costituito da un gruppo di opere murali, realizzate da alcuni tra i più noti street artist italiani e internazionali che si contraddistinguono per il loro talento: decorano i palazzi del, con l’intento dire l’ambiente urbano e coinvolgere la comunità locale.Leggi anche: — Ac’è uncon un lampadario appeso all’ingresso, ecco il motivoTale iniziativa non si allontana di tanto da altri progetti di street art e musei all’aperto ma soddisfa alcune diverse necessità come la valorizzazione di un’area spesso dimenticata, la promozione dele la creazione di uno spazio di dialogo tra arte e abitanti.