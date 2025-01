Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 2025: Le ultime anticipazioni sul televoto del 20 gennaio

L’attesa per la ventiquattresima diretta delcresce sempre di più. Stasera, lunedì 20, scopriremo chi dovrà lasciare definitivamente la casa più seguita d’Italia. Il programma condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sta regalando nuove emozioni al pubblico, con l’eliminazione di uno dei concorrenti protagonisti deldi questa settimana.Chi rischia l’eliminazione? I concorrenti coinvolti nelDopo una settimana intensa, con colpi di scena e nuove dinamiche in casa, il pubblico è chiamato a scegliere chi dovrà fare le valigie. In lizza per l’eliminazione ci sono Mbandà, Cherubini, Fiori, D’Apice, Martinez, la Grimaldi, la Orlando, la Petrarolo e la Di Palma. I telespettatori hanno già espresso le loro preferenze, ma la lotta per la salvezza si sta facendo sempre più agguerrita.