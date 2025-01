Tpi.it - Malore in campo per Sinner agli Australian Open: cosa è successo nella partita contro Rune

Leggi su Tpi.it

Momenti di preoccupazione tra i fan per le condizioni di salute di Jannik, che alla fine è riuscito a battere Holgerper 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. L’altoatesino ha dovuto fronteggiare anche unche si è manifestato in maniera lampanteseconda metà del secondo set. “È stata unadifficile, ma sapevo che Holger aveva giocato tante partite lunghe. L’obiettivo era rimanere lì, servire bene e sfruttare la chance in risposta. Devo ringraziare il pubblico, è stato fondamentale e il 90% di questa vittoria è merito loro”, ha detto a caldo il numero uno al mondo.“È stata una mattinata strana, non mi sono neanche riscaldato. Sapevo che sarebbe stato un match complicato, ma ho giocato bene, servito benissimo e fatto vedere tanti colpi di qualità. Questo mi ha dato fiducia.