Lorenzo Sonego continua a sognare! Doma l’astro nascente Tien e accede ai quarti degli Australian Open!

Splende l’azzurro nel cielo di Melbourne. Dopo Jannik Sinner anchesi qualifica per idi finale2025. Un traguardo mai raggiunto in carriera in uno Slam dal tennista piemontese, chenella sua meravigliosa cavalcata a Melbourne.ha superato in quattro set con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-1 l’americano Learner, numero 121 del mondo e grande sorpresa del torneo visto che proveniva dalle qualificazioni e giustiziere di Medvedev al secondo turno.Poco meno di due ore e mezza di gioco per undavvero eccellente e che ha fatto valere la maggior esperienza contro giocatore dall’indubbio talento, ma comunque di 19 anni e che si trovava a vivere il suo primo ottavo Slam della carriera. Una prestazione di altissimo livello quella del piemontese, che ha concluso l’incontro con ben 20 ace e addirittura il 90% di punti vinti quando ha servito la prima.