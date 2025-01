L’Italrugby inizia il lavoro verso il Sei Nazioni | assente Capuozzo La Scozia perde Tuipulotu

Leggi su Sportface.it

Il debutto nel Seiè ormai distante meno di due settimane per, che in vista dell’esordio contro lain programma il 1 febbraio si è radunata a Roma. Primo giorno diagli ordini coach Quesada per gli Azzurri, che hanno svolto esercizi in palestra al mattino per poi scendere in campo nel corso del pomeriggio. Raduno nel quale manca uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, vale a dire Ange: il trequarti in forza al Tolosa – in accordo con lo staff dell’Italia –non sarà presente a Roma in questa prima settimana di preparazione a causa di un impegno familiare sopravvenuto. Presente invece il giovane ventunenne Mirko Belloni, invitato a partecipare in questi primi giorni di preparazione.Nella giornata di domani, martedì 21 gennaio, Gonzalo Quesada e Michele Lamaro saranno coinvolti nel lancio ufficiale del torneo che per la prima volta si svolgerà nella Capitale.